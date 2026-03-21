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Un evento celebra gli ottant’anni dal voto alle donne, con un viaggio tra arte, memoria e diritti. L’iniziativa coinvolge diverse esposizioni e iniziative culturali che ricordano questa conquista storica, offrendo al pubblico un’occasione per riflettere su un momento importante nella storia del paese. La manifestazione si svolge in diverse città e prevede incontri pubblici e mostre dedicate a questo tema.

1 Un viaggio tra arte, memoria e diritti per celebrare una conquista storica: gli ottant’anni dal voto alle donne. È questo il cuore della mostra "80 anni dopo", rassegna di arte contemporanea che aprirà oggi alle 16 all’Oratorio dei Santi Lorentino e Pergentino, in via Cavour, con un vernissage accompagnato da un convegno di approfondimento. L’iniziativa, curata da Mariangela Baldi, riunisce circa 40 artisti provenienti da tutta Italia. Un percorso espositivo che intreccia linguaggi e sensibilità diverse, ma con un obiettivo comune: raccontare l’evoluzione del ruolo della donna nella società contemporanea, tra diritti conquistati e sfide ancora aperte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - IN BREVE ...in brief Approfondimenti e contenuti su IN BREVE Discussioni sull' argomento IN BREVE - La Nazione; Kids Day: Arte… in verticale! | Evento | Collezione Peggy Guggenheim; Casa d’Arte Futurista Depero: wow!; Torna 'Respira', la primavera di Empoli tra arte, natura e qualità della vita / Comunicati / Novità / Homepage. Il rogo è divampato durante una breve assenza del proprietario, sul posto vvf e carabinieri facebook Termina qui la conferenza stampa di Spalletti. A breve il report completo su Juventus.com! x.com