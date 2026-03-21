Imprese Gay Unione Industriali | Ia partita da giocare dobbiamo investire

Le imprese italiane si preparano a investire, secondo quanto affermato da un rappresentante dell'Unione Industriali. Durante un intervento a Roma, è stato sottolineato che il momento attuale richiede un impegno concreto e deciso per affrontare le sfide future. La conversazione si è concentrata sulla necessità di puntare sulle risorse disponibili e di rafforzare la competitività del settore.

Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - "Io credo che la vera sfida che oggi abbiamo davanti non sia tanto capire se abbiamo o no un'industria in grado di produrre prodotti e servizi ad alto valore aggiunto, perché quella ce l'abbiamo, non dobbiamo dimostrarlo né dichiararlo: dobbiamo invece capire se riusciamo a unire i puntini di una rivoluzione industriale contemporanea chiamata intelligenza artificiale". Così Marco Gay, presidente dell'Unione Industriali di Torino, intervenuto al congresso interregionale Piemonte Valle d'Aosta dei consulenti del lavoro. "Questa sfida significa investire in competenze, che significa investire... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Imprese, Gay (Unione Industriali): "Ia partita da giocare, dobbiamo investire" Articoli correlati "Voce alle imprese": ecco cosa c'è da fare per rilanciare le aree industriali di LatinaSi è svolto a Cisterna l'incontro organizzato da Unindustria Latina che rientra nel progetto "Voce alle imprese" promosso proprio da Unindustria e... Vittorio Genna nuovo presidente dell’Unione Industriali di NapoliNapoli, 11 marzo 2026 – Cambio della guardia all’Unione degli industria di Napoli. Tutto quello che riguarda Unione Industriali Temi più discussi: Caro energia, l'appello delle imprese. Gay: servono contromisure del Governo; L'industria torinese accelera ma la produttività è al palo. L'Ict in 10 anni ha perso il 13%; Imprese in allarme per il Medio Oriente:Dal rame ai container, raffica di rincari; Industria torinese in transizione: imprese più solide, ma calano produttività e valore aggiunto. Imprese, Gay (Unione Industriali): Ia partita da giocare, dobbiamo investire'Questa sfida significa investire in competenze, che significa investire sulle persone, che vuol dire investire sui prodotti' ... adnkronos.com Caro energia, l'appello delle imprese. Gay, Unione Industriali servono contromisure del Governo,Gli altri paesi europei stanno mettendo in campo delle contromisure, dobbiamo farlo anche noi, ma serve anche che l'Unione europea faccia l'Unione europea. La richiesta di un intervento del ... rainews.it Il rapporto su industria e servizi realizzato da Unione Industriali Torino, Camera di commercio e Centro Einaudi: rispetto a 10 anni fa fatturato e margini in crescita, ma la produttività perde terreno facebook Questa mattina ho avuto l’onore di partecipare alla presentazione dello studio sull’evoluzione produttiva di Torino e provincia negli ultimi 20 anni, realizzato dal Centro di Ricerca e Documentazione “Luigi Einaudi”, dalla Camera di commercio e dall’Unione In x.com