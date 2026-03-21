Imprendibile Rowe ha già superato Ndoye

Jonathan Rowe ha già superato Ndoye, diventando l’acquisto più costoso nella storia del Bologna. La sua crescita sul campo ha suscitato grande attenzione, rendendo questa operazione un momento significativo per il club. Rowe si è affermato come protagonista di una stagione importante, contribuendo con prestazioni che hanno attirato l’interesse di tifosi e addetti ai lavori.

L’acquisto più caro della storia del Bologna scrive una delle pagine più belle ed emozionanti della storia recente: è definitivamente sbocciato Jonathan Rowe. Partita di rara bellezza, quella del talento di Londra, che in una notte ha condensato il meglio del repertorio: sgasate, dribbling, gol con tiro a giro, l’assist per il 3-1 di pura tigna e intensità. Simply the best. "Ma cosa vi aspettavate?", sbottava Vincenzo Italiano a ottobre, dopo il pareggio casalingo con il Friburgo, in risposta a una domanda sull’inserimento difficoltoso nei primi mesi di Rowe e di un inizio di Europa League in salita. La risposta alla domanda di Italiano l’ha data direttamente Rowe all’Olimpico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Imprendibile Rowe ha già superato Ndoye Articoli correlati Simeone col Torino ha già superato i gol in A fatti col Napoli, D’Aversa lo ha messo al centro del villaggioIl Cholito Simeone, nel 4-1 contro il Parma, ha segnato il suo settimo gol in Serie A col Torino. Leggi anche: Ultim’ora Napoli, assalto a Ndoye: già arrivata la risposta! Contenuti e approfondimenti su Imprendibile Rowe Discussioni sull' argomento Roma-Bologna, top e flop: Rowe straripante, Castro rapace. Freuler, peccato Capitale; Partita storica e stoica, Roma-Bologna: 3-4. Rossoblù ai quarti; Pagelle Roma-Bologna 3-4: Rowe irrefrenabile, Malen non molla mai, Vaz ispirato, ma la decide Cambiaghi; Il derby di Europa League è del Bologna, Roma battuta 4-3 ai supplementari: spettacolo all'Olimpico. Uncatchable Rowe has already overtaken NdoyeRome's night confirms the explosion of the most expensive acquisition of the Saputo era. And the numbers say it's going stronger than the first Dan. sport.quotidiano.net Gol del Bologna Imprendibile Rowe, e Bernardeschi la piazza sotto al sette. facebook