A Imola le ‘Giornate Fai di Primavera’ si svolgono oggi e domani, promosse dal Fondo ambiente italiano. L’evento si propone di far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso visite guidate e aperture straordinarie di luoghi abitualmente chiusi al pubblico. Il tema di quest’anno è ‘Imola la Meravigliosa’, che accompagna l’iniziativa dedicata alla scoperta dei tesori della città.

Un fine settimana all’insegna della scoperta e della valorizzazione del patrimonio culturale. Oggi e domani tornano le ‘Giornate Fai di Primavera’, promosse appunto dal Fondo ambiente italiano, che quest’anno in città si presentano con il titolo evocativo ‘Imola la Meravigliosa’. Un appuntamento ormai consolidato, che da oltre cinquant’anni coinvolge cittadini, istituzioni e volontari nella tutela e nella promozione dei beni storici e artistici, spesso poco conosciuti o non accessibili al pubblico. L’iniziativa, organizzata dal gruppo Fai Imola-Dozza Valle del Santerno in collaborazione con il Comune, offrirà la possibilità di visitare alcuni luoghi simbolo della città, con aperture straordinarie e percorsi guidati pensati per raccontarne la storia e il valore architettonico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imola svela i suoi gioielli nascosti. Ecco le ‘Giornate Fai di Primavera’

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