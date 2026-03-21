Ilary Blasi la pessima notizia dopo la seconda puntata del Grande Fratello Vip

Dopo la seconda puntata del Grande Fratello Vip, si diffonde una notizia negativa riguardo a Ilary Blasi. Il suo debutto aveva già incontrato alcune difficoltà, e ora i dati ufficiali mostrano un calo significativo negli ascolti. La situazione si fa più complessa per la conduttrice, con risultati che evidenziano una fase di crisi per il programma.

Il debutto era già stato complicato, ma ora i numeri certificano una crisi ancora più profonda. Dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, segnata dal peggior esordio di sempre, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi incassa un nuovo colpo con la seconda serata, che registra un ulteriore calo di pubblico e consolida una tendenza negativa difficile da ignorare. La sfida del venerdì sera si è rivelata ancora una volta proibitiva. Dall’altra parte, infatti, Antonella Clerici continua a dominare con The Voice Generations, confermandosi una certezza per Rai 1. Il confronto diretto non lascia spazio a interpretazioni: il varietà musicale vince con ampio margine, mentre il reality di Canale 5 perde terreno già alla sua seconda uscita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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