Nel giorno del 32° anniversario della morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, viene inaugurato un parco dedicato a loro. L’evento si svolge in una città italiana, dove cittadini e rappresentanti istituzionali partecipano alla cerimonia. Il parco si trova in una zona centrale e comprende panchine e aree verdi. La commemorazione mira a mantenere vivo il ricordo delle due persone.

Nel giorno del 32° anniversario della tragica morte della giornalista del Tg 3 Ilaria Alpi e del cineoperatore Miran Hrovatin, avvenuta a Modagiscio (Somalia) in circostanze che nemmeno un lungo processo e il lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta appositamente istituita hanno saputo chiarire, l’amministrazione comunale di Vigevano ha intitolato a Ilaria e Miran il nuovo parco realizzato in via Podgora dalla società Md, quale opera di compensazione legata all’apertura del nuovo punto vendita. Alla cerimonia sono intervenuti i giornalisti Marco Gregoretti e Gabriella Simoni, che fu tra i primissimi ad arrivare sul luogo dell’eccidio e non ha avuto parole tenere nel raccontare cosa accadde in quei giorni nella capitale somala. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Un parco per ricordarli

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