Il Viminale adesso teme l’escalation | un piano per affrontare le prossime piazze calde

Il Viminale sta preparando un piano per gestire le prossime manifestazioni considerate a rischio, dopo gli scontri avvenuti a Torino. Oggi si svolge un incontro con le autorità antiterrorismo per valutare le misure di sicurezza da adottare. L’attenzione è alta in vista di un corteo programmato nelle prossime ore, mentre le forze dell’ordine monitorano attentamente la situazione.

L’allarme di un’imminente escalation lo aveva lanciato senza mezzi termini già a inizio febbraio durante un’informativa alla Camera. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aveva avvertito sul fatto che il Paese fosse «di fronte a una strategia che mira a innalzare il livello dello scontro con le istituzioni e che, attraverso i disordini e la violenza, punta a compattare la galassia anarco-antagonista e a galvanizzarne gli aderenti». Oggi, un mese e mezzo più tardi, con la morte di due anarchici a Roma mentre confezionavano un ordigno ad alto potenziale nascosti in un casale nel parco degli Acquedotti, il responsabile del Viminale è ancora più preoccupato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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