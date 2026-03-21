Nel sabato di Serie C, il Vicenza mantiene la sua posizione senza perdere punti, mentre il Brescia resta a secco di gol. Il Ravenna ottiene una vittoria contro il Livorno, superandolo in classifica. La capolista del girone A, già promossa, riesce a ribaltare il risultato contro il Renate. Nel girone B, Juventus Next Gen e Gubbio si dividono la posta in palio con un pareggio.

Un sabato di Serie C da 11 partite con tutti e tre i gironi coinvolti. Ecco quanto accaduto. Altro che festeggiamenti: dopo la promozione, il Vicenza non si distrae e ribalta di forza il Renate con la doppietta di Zonta e il tris del capocannoniere Stuckler. Suona invece l’allarme per il Brescia, che non segna da oltre quattro partite (389 minuti) e si prende i fischi del Rigamonti: finisce 0-0 anche il derby con l’Ospitaletto, con gli ospiti salvati dalle parate di Sonzogni e da un paio di decisivi salvataggi sulla linea di Nessi (su Sorensen e Cazzadori). Corini adesso deve anche guardarsi le spalle in ottica secondo posto, con il Lecco e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Vicenza non si distrae, ancora a secco il Brescia. Il Ravenna supera il Livorno

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