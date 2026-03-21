Il trucchetto svelato dall’hair stylist di Anne Hathaway per un effetto lifting immediato da rifare a casa

Un hair stylist ha condiviso un trucco per ottenere un effetto lifting immediato, che può essere rifatto a casa. Anne Hathaway è nota per il suo incarnato di alabastro, zigomi pronunciati, labbra carnose e uno sguardo che cattura l’attenzione. La sua immagine viene spesso discussa e apprezzata dal pubblico. La tecnica svelata si concentra sui dettagli che esaltano i lineamenti del viso.

C’è chi ama Anne Hathaway.e chi mente. Incarnato di alabastro, zigomi scolpiti, labbra carnose ma soprattutto, uno sguardo magnetico. Merito di una generosissima genetica, costosi trattamenti o a sapienti ritocchi di chirurgia estetica. Ma non solo. Infatti, la vera magia hollywoodiana si compie (anche) sulla sedia del trucco e parrucco prima di andare in scena. Certi segreti rimangono out-off-camera ma per fortuna alcuni trick arrivano fino a noi grazie al potere della condivisione sui social. Di recente, proprio durante la preparazione dell’attrice per la notte degli Oscar 2026, l’hair stilist di Anne Hathaway, Orlando Pita, ha svelato una tecnica per regalare all’attrice un effetto foxy eyes e un mini-lifting facciale istantaneo, semplicemente nascondendo un tirante “naturale” sotto le lunghezze della chioma. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il trucchetto svelato dall’hair stylist di Anne Hathaway per un effetto lifting immediato (da rifare a casa) Articoli correlati Anne Hathaway, il trucchetto facile usato agli Oscar per avere un viso liftato senza chirurgia esteticaCome tutte le celebri star, Anne Hathaway, infatti, prima di entrare in scena, si è affidata alle mani del suo fedele team, composto da hair stylist,... Anne Hathaway si fa il lifting, con le treccine nascoste ai lati delle orecchieAnne Hathaway è un’icona di bellezza senza tempo, il cui fascino sembra crescere di anno in anno. Aggiornamenti e notizie su Anne Hathaway Argomenti discussi: Lifting viso senza chirurgia estetica, il trucchetto che Anne Hathaway ha usato agli Oscar. Lifting viso senza chirurgia estetica, il trucchetto che Anne Hathaway ha usato agli OscarL'attrice ha svelato sui social la tecnica (molto usata nei backstage delle sfilate) messa in atto dal suo hair stylist per ottenere un effetto lifting immediato usando solo due ciocche di capelli. Un ... vanityfair.it Anne Hathaway agli Oscar 2026: svelato il segreto per un effetto lifting senza chirurgiaDopo la cerimonia degli Oscar 2026, Anne Hathaway ha deciso di rivelare a tutti i suoi segreti di bellezza, mostrando come si prepara per essere la star scintillante che vediamo sul red carpet. Con il ... msn.com