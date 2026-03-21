Il tridente salva il Milan | un buon quarto d' ora basta con il Torino

Il Milan si è imposto contro il Torino grazie a un periodo di gioco decisivo nel corso del match. Il team ha mostrato solidità e ha conquistato tre punti fondamentali per la classifica. La partita si è conclusa con il risultato favorevole ai rossoneri, che ora occupano il secondo posto in classifica, mantenendosi a distanza dalla capolista.

Milano, 21 marzo 2026 – Il tridente, questa volta, è la soluzione. Il Milan resiste al ritorno del Napoli e si riprende il secondo posto, per una notte a -5 dalla capolista Inter. C'è il fattore numerico da salvare, ovvio, e il primo quarto d'ora della ripresa che porta due gol e una pressione offensiva che non si vedeva da tempo. Per il resto, l'undici rossonero, davanti agli oltre settantatremila di San Siro, contro il Torino non convince, anzi, per lunghi tratti inquieta. E la domanda sostanziale, adesso, è proprio nell'interpretazione tattica. Il Milan di oggi è ancora performante con il 3-5-2? Il primo tempo dice di no, anche e soprattutto per lo stato di forma di alcuni interpreti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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