Il tram in via San Felice la strada saluta i cantieri | Una festa per la città

Un tram è stato svelato in via San Felice, segnando la conclusione dei lavori nei cantieri della zona. Alla cerimonia erano presenti il sindaco e l’assessore alla Mobilità, che hanno partecipato al momento del taglio del nastro e alla presentazione ufficiale dei binari. La strada si è riempita di persone e di un’atmosfera di festa, con i protagonisti dell’evento che hanno espresso soddisfazione.

Un tram che si chiama desiderio: sono raggianti i sorrisi del sindaco Matteo Lepore e dell’assessore alla Mobilità Michele Campaniello al momento dello svelamento dei binari del tram in via San Felice. Milleduecentocinquanta metri di binari, affiancati da 10mila metri quadrati di porfido, che rappresentano appena una porzione di quella che diventerà la futura linea Rossa, da Borgo Panigale a Corticella, ma che oggi verranno simbolicamente inaugurati con una festa di strada in programma dalle 16 alle 18, con musica, teatro e giocoleria. Via San Felice a Bologna: il video dal drone dopo la fine dei lavori del tram “Ringrazio chi ha lavorato in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il tram in via San Felice, la strada saluta i cantieri: “Una festa per la città” Articoli correlati Via San Felice in festa per la riapertura al traffico dopo i cantieri del tram: il programmaBologna, 12 marzo 2026 – Anche in via San Felice si avviano alla conclusione i cantieri del tram con la posa delle rotaie e il rifacimento della... Com’è via San Felice dopo il cantiere del tram, Lepore: “Ora una festa per questa strada”Bologna, 20 marzo 2026 – Bologna come sarà: via San Felice saluta l’arrivo della primavera, atteso tra poche ore, riaprendo al traffico dopo il lungo... Contenuti utili per approfondire San Felice Temi più discussi: Via San Felice saluta i cantieri del tram: si riapre con la festa di strada; Conclusi i lavori in via San Felice: domani alle 16 l’inaugurazione e la festa, lunedì la riapertura ad auto e trasporto pubblico; Tram Bologna, via San Felice saluta i cantieri: Il 21 marzo si riapre con la festa di strada e da lunedì 23 torna il traffico; Via San Felice in festa per la riapertura al traffico dopo i cantieri del tram: il programma. Verso il tram, in via San Felice si fa festa per la riapertura dopo i lavoriNuovo tassello per la futura tramvia di Bologna. La circolazione riprenderà lunedì 23 marzo. Il sindaco Lepore: Scusate i disagi, ma l'obiettivo è finire il prima possibile ... rainews.it Tram Bologna, Via San Felice saluta i cantieri: «Il 21 marzo si riapre con la festa di strada e da lunedì 23 torna il traffico»Per festeggiare la riapertura sabato 21, dalle 16 alle 18, nel tratto di via San Felice da via Riva Reno a via Ugo Bassi ci saranno musica, teatro, giocoleria e acrobazie. Da lunedì 23 la strada riapr ... corrieredibologna.corriere.it Sono finiti i lavori in via San Felice: domani alle 16 l’inaugurazione con musica, teatro, giocoleria e acrobazie e lunedì 23 la riapertura alle auto e al trasporto pubblico. Come negli altri tratti della linea tranviaria, prima dell’entrata in esercizio del tram, verranno facebook San Felice, cantieri addio dopo un anno: festa di strada, poi riapertura. I lavori in via Marconi x.com