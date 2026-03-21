Patrick Dempsey, attore noto per aver interpretato il dottor in “Grey’s Anatomy”, ha recentemente dichiarato che il successo della serie lo ha portato a vivere in modo più isolato, diventando spesso casalingo. Ha anche parlato delle difficoltà nel uscire in famiglia a causa dei fan che talvolta superano i limiti, creando situazioni complicate e di disagio personale.

Gioie e “dolori” sulla serie tv cult “ Grey’s Anatomy “. Uno degli attori più amati e indimenticati della produzione, Patrick Dempsey, che ha indossato il camice del Dr. Derek Shepherd, ha rivelato cosa ha comportato quel grande successo nella sua vita. Di certo la fama lo ha portato a diventare più “casalingo perché ha davvero limitato la nostra capacità di socializzare”. Dempsey è entrato a far parte del cast di “Grey’s Anatomy” nella prima stagione, andata in onda nel 2005, e ha lasciato la serie con un colpo di scena scioccante nell’undicesima stagione. In un’intervista pubblicata lunedì 16 marzo, l’attore oggi sessantenne ha parlato con The Hollywood Reporter più di dieci anni dopo aver lasciato “Grey’s Anatomy”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il successo di Grey’s Anatomy? Mi ha costretto a diventare casalingo. A volte uscire in famiglia è difficile con i fan che oltrepassano il limite”: così Patrick Dempsey

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