Durante la pandemia, è stato avviato un agriturismo che offre alloggi, un ristorante e animali nel verde. Il progetto mira a favorire l’inclusione di persone con sindrome di Down, creando uno spazio aperto e accessibile. La struttura si trova immersa nella natura, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di accoglienza e socializzazione a tutti gli ospiti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un progetto nato durante la pandemia. Una casa immersa nella natura, con animali, un piccolo ristorante e alcune camere per gli ospiti. È questa l’idea che ha preso forma durante la pandemia nella mente di Paolo Catinari, 26 anni, originario di Fermo e con sindrome di Down. Nonostante Paolo non parli – una condizione che può aumentare il rischio di isolamento – ha trovato un modo potente per comunicare: ha disegnato il suo progetto, trasformando un desiderio in un piano concreto di vita. Con il tempo, quello che poteva sembrare un sogno passeggero si è rivelato qualcosa di molto più profondo. Come racconta il padre Massimo, “è diventata un’idea fissa”, segno di una determinazione autentica e duratura. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il sogno di Paolo, con la sindrome di Down: un agriturismo per costruire inclusione

Articoli correlati

Juve Lazio 2-2: tra sindrome del complotto e il gioco “complicato” di Spalletti | La Juve a freddo – VIDEO con Paolo RossiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Costruire un sogno nel sud dello Zambia: la scuola del Villaggio di MukeIl villaggio di Muke, situato nel sud dello Zambia, è casa di sole 884 persone, a 15 km da Livingstone e 24 km dal confine con lo Zimbabwe.

Tutti gli aggiornamenti su Il sogno di Paolo con la sindrome di...

Temi più discussi: Video: La sindrome di Down non ferma il sogno di Paolo: creare un agriturismo; La sindrome di Down non ferma il sogno di Paolo: creare un agriturismo; Giornata mondiale sindrome di Down, il sogno di Paolo e gli altri: avere gli stessi diritti e vivere in comunità inclusive; La sindrome di Down non ferma il sogno di Paolo: creare un agriturismo.

Giornata sindrome di Down, il sogno di Paolo e gli altri: stessi diritti e comunità inclusiveIn Italia 40mila le persone con questa condizione genetica, il 60% ha più di 25 anni. «Insieme contro la solitudine» lo slogan della giornata; le iniziative delle Associazioni per contrastare barriere ... msn.com

La sindrome di Down non ferma il sogno di Paolo: creare un agriturismoIn occasione della giornata mondiale della sindrome di Down, che ricorre domani 21 marzo, Aipd ha promosso in un video il progetto di ... notizie.tiscali.it

Gian Paolo Grossi Il mister: «Sto con i tifosi e la loro petizione, li avrei voluti sugli spalti. Senza pubblico questo sport non esisterebbe» facebook

Una casa circondata da un grande terreno, dove vivono animali e sorge un piccolo ristorante casalingo con alcune camere per gli ospiti. E' il disegno tratteggiato durante la pandemia da Paolo Catinari, 26enne nato a Fermo e affetto da sindrome di Down. #A x.com