Il sindaco di Bisceglie ha dichiarato che si sente di aver perso un padre politico, ma che le idee di Bossi continuano a vivere con loro. Durante un evento, Fabbri ha affermato che non si schierano né con i neri né con i rossi, ma scelgono di essere liberi con Bossi. La manifestazione ha visto la partecipazione di molte persone, che hanno ascoltato le sue parole.

Di Bisceglie "Ne neri, ne rossi ma liberi con Bossi". Alan Fabbri inforca la strada dei ricordi e le dà voce. Lui, il Senatùr, l’ha conosciuto nella fase della vita in cui i giovani sposano gli ideali. In si crede fortemente, ardentemente. La scomparsa di Umberto Bossi per lui, cresciuto tra le acque del Po e la campagna ferrarese che diventa da una parte veneta, dall’altra lombarda e dall’altra ancora modenese, segna uno spartiacque. "La mia adesione alla Lega Nord la devo a clienti bresciani che comprarono la zucca nel negozio dei miei genitori". Scusi, sindaco, cosa significa? "Avevo circa dodici anni, ricordo nitidamente questi signori di Brescia che venivano a comprare le zucche nel negozio dei miei genitori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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