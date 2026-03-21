Il sindaco di New York, sua moglie e i campi beghini di battaglia culturale sono al centro di un acceso dibattito pubblico. In passato, quando si era bambine, non c'erano social network, YouTube o telefoni con telecamera, e tutto si svolgeva in modo diverso. Oggi, le questioni culturali vengono spesso affrontate attraverso piattaforme digitali, che amplificano le divergenze e i confronti.

Quando ero una ragazzina non esistevano i social, non esisteva YouTube, non esistevano i telefoni con la telecamera. Sono cose di cui io e chiunque abbia più o meno la mia età ringraziamo ogni giorno prima e dopo i pasti, perché inalienabile diritto d’un essere umano dovrebbe essere non far sapere al mondo cosa dice, fa, pensa prima che il cervello gli si sia finito di formare. Mi iscrissi a Twitter nell’estate del 2007. Non era il primo social – c’era stato MySpace, cui i più disadattati dei miei coetanei si erano prontamente iscritti – ma era il primo che provassero a usare gli adulti della mia generazione. Era agosto: avrei compiuto 35 anni due mesi dopo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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