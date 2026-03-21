Il sì tardivo di Renzi al referendum spiega il trionfo del No

Matteo Renzi ha comunicato il suo sostegno al referendum attraverso manifesti affissi nella sua città. Dopo un lungo periodo di esitazione, ha espresso pubblicamente la volontà di votare Sì, pur evitando dichiarazioni dirette. La sua posizione è stata chiarita con un messaggio che si rifà alla famiglia e alle radici locali. La sua scelta ha attirato l’attenzione sui cambiamenti di posizione nel corso della campagna referendaria.

Dopo settimane e mesi ci siamo arrivati: Matteo Renzi, sia pure celandosi per quanto possibile dietro la formula: “Lo dice la mia famiglia, lo vuole la mia Rignano”, ha fatto intendere dai manifesti fatti appiccicare nelle strade del paesello che al referendum voterà Sì. Sceglierà cioè diversamente dal forcaiolismo dei patetici Fratoianni&Bonelli, del sughero Conte e della grande Shlein. Ne siamo felici. Va concesso che Renzi, fin dall’inizio, portava nel cuore il suo Sì, peccato solo che la sua formidabile apertura cozzasse con la convenienza. Renzi incarna comunque la pallida speranza di un futuro pallido anche più della speranza stessa. Ma voi capirete perché, quando bisogna lavorare mesi per convincere a votare Sì uno già convinto a votare Sì, sarà il trionfo del No. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il sì tardivo di Renzi al referendum spiega il trionfo del No Articoli correlati Leggi anche: A furia di non voler fare come Renzi al referendum, Meloni rischia la fine di Renzi al referendum Referendum giustizia a Cosenza: il Comitato “Si Separa” spiega le ragioni del SìCosenza si prepara a un fine settimana di confronto sul referendum costituzionale. Referendum Giustizia, Renzi evita le domande. E poi dice: “Oggi governano le toghe brune” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il sì tardivo di Renzi al referendum... Argomenti discussi: Scatta il taglio delle accise, ma durerà 20 giorni. Schlein: Misura elettorale. Renzi: Le abbassa dopo averle alzate. Il sì tardivo di Renzi al referendum spiega il trionfo del NoVa concesso che il senatore di Rignano, fin dall'inizio, portava nel cuore il suo Sì al referendum sulla giustizia. Peccato solo che la sua formidabile apertura cozzasse con la convenienza ... ilfoglio.it Ultime ore di campagna referendaria: gli appuntamenti clou. Si vota il 22 e 23 marzoLa campagna per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia si chiude mercoledì 18 marzo, con eventi concentrati nelle grandi piazze per mobilitare gli elettori prima del v ... msn.com