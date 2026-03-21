Nel 2004, un politico di rilievo aveva espresso la volontà di separare le carriere tra diverse figure istituzionali. In quel periodo, si faceva riferimento a un intervento pubblico in cui si affermava che, dopo alcuni incidenti in aula, si era reso evidente il bisogno di rivedere le strutture professionali. La dichiarazione puntava a chiarire le intenzioni di distinguere i percorsi di carriera all’interno del sistema politico.

«Bossi vuole la separazione delle carriere». Era la primavera del 2004 quando il ministro della Giustizia, il leghista Roberto Castelli (foto), annunciava: «Bossi presenterà un disegno di legge costituzionale per la separazione delle carriere, l'elezione diretta dei pm, e probabilmente la loro regionalizzazione», sottolineando come si trattasse «di una proposta che non faceva parte del programma elettorale». La legislatura berlusconiana era a metà del guado e con quel segnale («vedremo cosa ne pensano gli alleati») la Lega voleva forse pressare tutti, per evitare che la riforma dell'ordinamento giudiziario si impantanasse. Ne aveva fatta di strada il Carroccio, dall'impeto delle prime pulsioni giustizialiste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Senatùr voleva le carriere separate. "Dopo i cappi in aula aprimmo gli occhi"

Articoli correlati

Sbugiardato il fronte del No: Vassalli voleva le carriere separateMa insomma, Vassalli l'ha detto o non l'ha detto? Eh sì: pare proprio che l'abbia detto.

Leggi anche: L'ex Guardasigilli Martelli: “L’Anm è il cancro della magistratura. Vassalli voleva le carriere separate”

Altri aggiornamenti su Senatùr voleva

Temi più discussi: Addio a Umberto Bossi, il Senatur che voleva la secessione padana; Addio a Umberto Bossi, il Senatur che voleva la secessione padana; Video: Addio a Umberto Bossi, il Senatur che voleva la secessione padana; Umberto Bossi, la parabola del Senatur, da quando voleva essere Celentano al colpo di scena dell'ictus.

Il Senatùr voleva le carriere separate. Dopo i cappi in aula aprimmo gli occhiDall’impeto anti-sistema degli esordi alle posizioni più garantiste al governo. Parla l’ex guardasigilli leghista Castelli: Si capì quali erano i rischi per il Paese ... ilgiornale.it

Addio al Senatùr, che con la Lega voleva il Piemonte nella PadaniaUmberto Bossi, morto ieri, inaugurò il rito dell’ampolla con l’acqua del Po a Pian del Re. Cota: È stato un grande, ci aveva insegnato ad avere un progetto e ... torino.repubblica.it

Addio al Senatùr, che con la Lega voleva il Piemonte nella Padania x.com

È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord: aveva 84 anni. Addio al Senatùr che voleva la «Padania libera» facebook