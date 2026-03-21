Il Santo Sepolcro chiude le porte | un evento che scuote la storia della Cristianità

Le porte del Santo Sepolcro a Gerusalemme sono state chiuse durante la Quaresima. La decisione è stata presa e le porte sono rimaste sbarrate, suscitando attenzione e preoccupazione tra i fedeli. L’evento rappresenta una svolta significativa per i credenti e per le celebrazioni religiose che si svolgono nel luogo sacro. La chiusura ha avuto effetti immediati sulla comunità cristiana locale e internazionale.

Le porte del Santo Sepolcro a Gerusalemme sbarrate nel cuore della Quaresima. Una decisione che segna la storia del Cristianesimo. Ciò che sta accadendo in Medio Oriente desta enorme preoccuapazione: la gravità del conflitto ha messo in allarme tutto il mondo e alcuni segnali gettano in allarme e creano un’inquietudine crescente. Il Santo Sepolcro, luogo sacro per il cristianesimo, è stato chiuso il 28 febbraio scorso, giorno di inizio dei bombardamenti sull’Iran. Sono trascorse diverse settimane, fin quasi un mese e continua a rimanere inaccessibile. Ma non solo: è stata decisa la chiusura a tempo indeterminato. Le autorità israeliane hanno vietato l’accesso ai luoghi sacri, tra cui appunto, il Santo Sepolcro. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Il Santo Sepolcro chiude le porte: un evento che scuote la storia della Cristianità Articoli correlati Caputo, storica lavanderia del centro storico, chiude le porte per la durata dell’evento.**Un’epoca si chiude a Cava de’ Tirreni: la storica lavanderia Caputo chiude le porte per la durata dell’evento. C’è la relazione della Garante. Ma il carcere chiude le portePorte chiuse ai consiglieri comunali bresciani: dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria è arrivato il diniego all’ingresso al Nerio... Ciò che gli scienziati hanno scoperto sotto la tomba di Gesù a Gerusalemme vi lascerà senza parole. Una selezione di notizie su Santo Sepolcro Temi più discussi: Terra Santa. Porte chiuse, occhi spenti; Gerusalemme ferita, il Santo Sepolcro chiuso: la guerra entra nel cuore della Terra Santa; Santo Sepolcro chiuso. Non era mai accaduto in secoli di storia; PORTA D’ORIENTE Vicario di Israele: il Santo Sepolcro chiuso ‘specchio’ della guerra. Santo Sepolcro chiuso. Non era mai accaduto in secoli di storiaLe autorità israeliane chiudono l’accesso ai luoghi santi. Proprio durante il tempo di Quaresima niente via crucis e celebrazioni nel luogo dove Gesù visse la sua passione, morte e resurrezione ... famigliacristiana.it Saladino, il conquistatore di Gerusalemme nel 1187 non entrò nel Santo Sepolcro. L’occupante di oggi ne chiude il portoneIl grande portone a due ante, che da centinaia di anni protegge l'ingresso al Santo Sepolcro, non è mai stato chiuso per tanto tempo. korazym.org Il Santo Sepolcro chiuso per la prima volta in secoli. Quaresima senza via Crucis nel luogo della passione di Gesù Ennesimo cupo segno dei tempi. Leggi cosa sta succedendo: https://sl.famigliacristiana.it/FC/1eb7fa facebook Storie: la Chiesa del Santo Sepolcro rimane chiusa nel bel mezzo della guerra. #19marzo x.com