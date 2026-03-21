Il Sacro cuore | alchimia delle origini

Il Sacro Cuore è stato al centro di molte rappresentazioni artistiche e religiose nel corso dei secoli. L’immagine si basa su un simbolo di amore e devozione, spesso raffigurato con una spada nel cuore. La sua iconografia ha attraversato diverse epoche, influenzando dipinti, sculture e testi sacri. La figura è ancora oggi presente in molte chiese e in vari contesti religiosi e culturali.

Era uno sguardo d’amore, la spada è nel cuore e ci resterà.»; così cantava Lucio Battisti, nel lontano 1970, richiamando nel testo un’immagine al centro di un vero a proprio campo simbolico che attinge i suoi molteplici, ma coerenti, significati in regioni profondissime dell’animo umano ed in ogni cultura passata e presente: stiamo parlando, evidentemente, del cuore trafitto. Corona di spine La prima immagine del cuore trafitto l’abbiamo incontrata probabilmente da bambini, nella stanza dei nonni o in qualche chiesa: è quella del Sacro Cuore di Gesù, in cui un Salvatore dai lunghi capelli biondi e dallo sguardo triste indicava a noi tutti il suo cuore, circondato da una corona di spine, trafitto dalla punta di una lancia e fiammeggiante con una croce sul vertice. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il Sacro cuore: alchimia delle origini Articoli correlati Corrado Augias contro i cori cattolici: “Sono delle lagne tremende. Il sacro va avvicinato col sacro”Corrado Augias si prepara a guidare un viaggio affascinante attraverso il rapporto tra musica e spiritualità. Leggi anche: Il Sacro Cuore raddoppia col nido Colibrì SOLE IN ARIETE: LA GUIDA ASTROLOGICA PER L'EQUINOZIO! Tutto quello che riguarda Sacro cuore Sacro Cuore - Il suo Regno non Avrà mai FineIn occasione del 350esimo anniversario delle apparizioni del Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque (tra il 1673 e il 1675) a Paray-le-Monial, in Borgogna, il film intreccia ricostruzioni ... mymovies.it Sacro Cuore - Il suo Regno non Avrà mai Fine, un doc di finzione che racconta tante esperienze. Ma con troppa confusioneIn occasione del 350esimo anniversario delle apparizioni del Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque (tra il 1673 e il 1675) a Paray-le-Monial, in Borgogna, il film intreccia ricostruzioni ... mymovies.it