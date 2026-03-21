Il tribunale del Riesame ha deciso di negare i domiciliari a Carmelo Cinturrino, il poliziotto coinvolto nell’indagine sull’omicidio di un giovane pusher di 28 anni avvenuto nel bosco di Rogoredo il 26 gennaio. Cinturrino, accusato di omicidio volontario aggravato, continuerà a rimanere in carcere, mentre sono stati contestati 30 capi di imputazione a suo carico.

Il tribunale del Riesame si è espresso: resterà in carcere Carmelo Cinturrino il poliziotto accusato dell’omicidio volontario aggravato di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoredo il 26 gennaio. Il Tribunale della libertà ha respinto la richiesta di domiciliari della difesa. Nell’inchiesta del procuratore Marcello Viola, del pm Giovanni Tarzia e della Squadra mobile della Polizia, l’assistente capo è anche indagato per oltre 30 capi di imputazione, tra cui spaccio, estorsione e arresti illegali. Davanti ai giudici, nell’udienza di tre giorni fa, Cinturrino, in carcere dal 23... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Riesame gli nega i domiciliari . Cinturrino resta in carcere: contestati 30 capi di imputazione

Articoli correlati

Il poliziotto Carmelo Cinturrino resta in carcere: il Tribunale del Riesame gli nega i domiciliariI legali del poliziotto Cinturrino avevano avanzato al Tribunale del Riesame la richiesta degli arresti domiciliari per il loro assistito, ma oggi è...

Carmelo Cinturrino chiede i domiciliari: è accusato dell’omicidio premeditato di Zack Manduri e indagato per 30 capi d’imputazioneMilano, 17 marzo 2026 – È iniziata questa mattina, martedì 17 marzo, l'udienza davanti ai giudici del Riesame di Milano per Carmelo Cinturrino,...

Una selezione di notizie su Il Riesame gli nega i domiciliari...

Temi più discussi: Il Riesame gli nega i domiciliari . Cinturrino resta in carcere: contestati 30 capi di imputazione; Caso Mansouri, Cinturrino al Riesame: chiede i domiciliari e nega l’omicidio volontario; Il poliziotto Carmelo Cinturrino resta in carcere: il Tribunale del Riesame gli nega i domiciliari; RaiNews. . - Facebook.

Il poliziotto Carmelo Cinturrino resta in carcere: il Tribunale del Riesame gli nega i domiciliariI legali del poliziotto Cinturrino avevano avanzato al Tribunale del Riesame la richiesta degli arresti domiciliari per il loro assistito, ma oggi è arrivata ... fanpage.it

Omicidio Mansouri a Rogoredo: Cinturrino in udienza a Milano per il riesame. Gli avvocati: contestiamo la premeditazione, mai usato il martello per fare violenza e non ...Stamattina al Tribunale del Riesame di Milano l’udienza per Carmelo Cinturrino, l'agente di polizia accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo. La difesa contesta la premeditazione, parl ... mowmag.com

L’agente, detenuto a San Vittore, resta in carcere. No del Tribunale del Riesame alla richiesta di domiciliari facebook

Riesame, 'Cinturrino resta in carcere per l'omicidio di Mansouri'. I giudici di Milano respingono la richiesta dei domiciliari #ANSA x.com