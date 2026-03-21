‘Il regno perduto degli dei’ nel Medioevo è ancora tra di noi

Nel Medioevo, le divinità del mondo antico, che un tempo popolavano l’Olimpo, furono dimenticate e lasciate nei ricordi e negli incubi degli uomini. Questo periodo storico ha visto un cambiamento radicale nel rapporto con le divinità, che furono sostituite con nuove credenze e interpretazioni religiose. Oggi, alcune di queste figure sono ancora presenti nelle narrazioni e nelle rappresentazioni culturali di quel tempo.

Le divinità del mondo antico, una volta bandite dall’Olimpo, furono confinate negli incubi degli uomini. Così scriveva Heinrich Heine. Quando l’impero romano, sposò la religione cristiana dell’Unica Divinità non tutti si convertirono subito. Alcuni, soprattutto nelle campagne, rimasero per un lungo tempo adoratori delle antiche divinità, o, come si prese a dire in quel periodo “pagani”, ovvero “campagnoli”, per sottolineare come fossero persone arretrate. “Pagani” fu un modo per costringere in unico termine un vastissimo repertorio di culti e tradizioni dall’Irlanda al Baltico, che nel giro pochi secoli furono quasi del tutto cancellati. Inizialmente tollerate, si decise a un certo punto che queste sacche di paganesimo andassero debellate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - ‘Il regno perduto degli dei’ nel Medioevo è ancora tra di noi Articoli correlati Un tuffo nel Medioevo tra calici di Famoso e Sangiovese: la degustazione nel piccolo borgoIl piccolo borgo rurale risale al medioevo: rimangono visibili tratti della cinta muraria del castrum, al cui interno si trova la chiesa di... Apertura mensile Casa dei Balestrieri - "Il revival del Medioevo nel 1800"C'è Posta per Te, le pagelle: De Martino tira una frecciata alla Rai? (5), Emma prega la Madonna di Lourdes per fidanzarsi (7), Nello prende picche... Medieval Angkor EXPOSED Lost Kingdom Truths