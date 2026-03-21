Il regista Oscar in formazione Medaglia d’onore a Muroni | Non rinunciate ai vostri sogni

Un regista in erba ha ricevuto una medaglia d’onore dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio. Stefano Muroni ha ottenuto il riconoscimento, mentre un altro individuo ha invitato a non abbandonare i propri sogni, lasciando un messaggio di incoraggiamento. La cerimonia si è svolta recentemente presso l’ateneo, con la presenza di diverse autorità e studenti.

Stefano Muroni ha ricevuto la medaglia d’onore dall’ Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, consegnata dal Magnifico Rettore, professor Marco Dell’Isola, in occasione della giornata ’ UnicasOrienta al Campus Folcara’, dedicata all’ orientamento degli studenti in uscita dalle scuole superiori. Invitato come ospite d’onore, Muroni ha incontrato duemila studenti provenienti dal centro-sud Italia, di cui 380 presenti in aula magna e oltre 1600 collegati in differita. Nel suo intervento ha posto l’accento sull’importanza della consapevolezza personale e della capacità di coltivare le proprie aspirazioni. "Ho voluto condividere con loro il valore dei sogni e la necessità di credere profondamente nelle proprie visioni", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il regista, Oscar in formazione. Medaglia d’onore a Muroni: "Non rinunciate ai vostri sogni" Articoli correlati Inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026: ospite d’onore un regista candidato all’OscarTempo di lettura: 2 minutiLa cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 dell’Università degli Studi del Sannio che si terrà martedì 3... Igor Cassina conquista i liceali: "Credete nei vostri sogni"Una lezione di sport e di vita per gli studenti del liceo Tommaso Campanella di Cernusco. Michael B. Jordan wins his first Oscar for Actor in a Leading Role at the 2026 Oscars Una selezione di notizie su Il regista Oscar in formazione Medaglia... Temi più discussi: Paul Thomas Anderson sbanca gli Oscar, 6 statuette; Oscar 2026, è l'anno di Paul Thomas Anderson? Perché Hollywood sembra pronta a saldare il conto con il regista di Una battaglia dopo l'altra; Oscar 2026, Paul Thomas Anderson: Non esiste il miglior film; Oscar 2026, trionfa Una battaglia dopo l’altra. Agli Oscar 2026 vince Una battaglia dopo l’altra. Il regista: così chiedo scusa per il casino di mondo che stiamo lasciandoIl film del regista Paul Thomas Anderson racconta un’America di suprematisti bianchi, di militari misogini e razzisti, di repressioni, controlli, violenze. Dall’altra parte, ci sono vecchi rivoluziona ... quotidiano.net Oscar 2026, dove vedere i film vincitori in streamingDove si può recuperare o rivedere il film vincitore Una battaglia dopo l’altra o quello della miglior attrice protagonista o del miglior attore. Guida tra ... repubblica.it villa del patriota crediti fotografici: Oscar Benvenuti facebook