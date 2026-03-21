Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza aggiorna il prezzo di benzina, diesel e gpl in tutte le regioni italiane, offrendo un quadro preciso delle variazioni di mercato. Le informazioni vengono raccolte regolarmente e pubblicate per permettere ai cittadini di conoscere i costi attuali dei carburanti in diverse zone del paese. Questo servizio è disponibile ogni giorno, senza interruzioni, per mantenere tutti aggiornati sulle tariffe praticate.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.888 per la benzina, 2.124 per il diesel, 0.720 per il gpl, 1.530 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 21 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.103 Benzina SELF 1.865 GPL SERVITO 0.710 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Benzina Diesel e HVO aumentano ma il GPL no

Contenuti utili per approfondire Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Temi più discussi: Tagliate le accise, il prezzo di benzina e gasolio cala di 25 centesimi. Ma l’offerta del governo scade tra 20 giorni; Carburanti, i prezzi di benzina e diesel dopo intervento governo. Dati; Caro carburanti, a Roma non tutti applicano il taglio delle accise: la mappa dei distributori in città; Perché il prezzo della benzina non scende nonostante il taglio delle accise voluto dal Governo Meloni.

Quindi conviene fare il pieno oggi all'auto? Ecco come cambieranno i prezzi di benzina e dieselCon la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto carburanti il taglio delle accise arriva alla pompa di benzina. Per un pieno da 50 litri il beneficio teorico è di circa 12,2 euro ... today.it

Il decreto c’è, le accise sono state ridotte. Ma il prezzo della benzina resta quelloIl motivo è in parte tecnico, in parte strutturale. Convocata la Commissione di allerta sui prezzi, con verifiche su chi non ha rispettato i tagli ... huffingtonpost.it

La giuria, comunque - sempre secondo quanto rivelano i media - ha respinto l'accusa di una manovra fraudolenta deliberata per far scendere il prezzo del titolo. x.com

“Con il Brent a 90 dollari al barile oppure per incrementi del 50% del prezzo del gas o del margine di raffinazione, prevediamo di distribuire il 100% del cash flow addizionale in forma di dividendo straordinario". Lo ha annunciato l'ad di Eni, Claudio Descalzi n facebook