Paolo Cirino Pomicino, politico della Democrazia Cristiana, è morto all’età di 86 anni. È stato uno dei protagonisti più noti della Prima Repubblica. Recentemente si è parlato del suo patrimonio e dei guadagni accumulati durante la sua carriera da ministro. La sua figura ha segnato un’epoca della politica italiana.

Si è spento all’età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, figura della Democrazia Cristiana e tra i protagonisti più noti della cosiddetta Prima Repubblica. Pomicino ha ricoperto incarichi come la Presidenza della Commissione Bilancio della Camera e il ruolo di ministro del Bilancio, diventando l’uomo di fiducia di Giulio Andreotti per le questioni finanziarie. La sua vita politica è stata segnata da Tangentopoli, che portò alla fine del sistema dei partiti tradizionali e lo vide coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari legati al finanziamento illecito. Anche dopo il tramonto della DC nel 1994, Pomicino non ha mai abbandonato la scena pubblica e politica, continuando a partecipare attivamente al dibattito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il patrimonio di Paolo Cirino Pomicino, quanto guadagnava ‘o Ministro

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