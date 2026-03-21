’Il nuovo grande gioco’ nel mondo Vernetti | C’è un teatro unico

Un nuovo grande gioco si sta sviluppando a livello globale, coinvolgendo diverse nazioni e regimi. Secondo un esperto, le autocrazie risultano più organizzate rispetto alle democrazie, evidenziando come il panorama internazionale sia caratterizzato da strategie e strutture differenti. Il confronto tra modelli di governo si inserisce in un quadro di tensioni e competizioni che attraversano continenti e sistemi politici.

Attenzione: le autocrazie sono meglio organizzate delle democrazie. Nel nostro caos quotidiano – presi come siamo dal fare i flagellanti contro noi stessi – ci sfugge che Russia, Cina, Iran, Corea del Nord e qualche altro staterello meno influente sono in perfetta armonia nel tentativo di prendere il sopravvento sulle democrazie tradizionali. Una visione ampia e dettagliata di questo status mondiale è raccontato nel volume Il nuovo grande gioco di Gianni Vernetti (per le edizioni Solferino). L’autore, già sottosegretario agli Affari Esteri tra il 2006 e il 2008 presenterà il volume oggi a Fano alle 17 da Passaggi Libri e Caffè in piazza Sansovino 3 e domani ad Ascoli Piceno al primo Festival della Geopolitica Demarcazioni promosso dalla casa editrice Paesi Edizioni in programma fino a domani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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