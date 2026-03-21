La polizia locale si trova ad affrontare diverse criticità, tra cui un consistente ritardo nell'invio dei verbali, alcuni dei quali arrivano ben oltre i 90 giorni previsti. La situazione dei mezzi è compromessa, con un parco veicoli ridotto e spesso in condizioni precarie. L'organico, inoltre, appare sottodimensionato rispetto alle esigenze operative quotidiane. I cittadini stanno presentando numerosi ricorsi alla Prefettura e al giudice di Pace.

Migliaia di verbali inviati dopo i canonici 90 giorni dalla contestazione dell’infrazione su cui ora pende l’incognita dei ricorsi che i cittadini stanno presentando in Prefettura o al giudice di Pace. Non solo: un parco mezzi vetusto e senza manutenzione e un organico sottodimensionato. Sono tanti i nodi che l’amministrazione è chiamata a sciogliere, rispetto alla gestione della polizia locale. Marco Gagliardi, segretario aggiunto area Emilia Centrale del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, il 21 febbraio scorso aveva lanciato l’allarme sulla situazione del parco mezzi scrivendo una lettera a sindaco e dirigenti comunali. Gagliardi, che cosa sta accadendo? "Non era nostra intenzione divulgare la questione, ma visto che ormai è di dominio pubblico mi sembra doveroso chiarire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il nodo polizia locale: "Verbali in ritardo, parco mezzi falcidiato e organico in affanno"

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