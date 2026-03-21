Il no al supermarket fa felici le categorie | Un bene per città e commercianti

Il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso di una società che aveva chiesto di ottenere l'autorizzazione per costruire un supermercato a Centinarola. Le associazioni del commercio locali hanno accolto con favore questa decisione, ritenendo che la mancata realizzazione della struttura sia un vantaggio per le attività commerciali e per la città stessa. La questione riguarda quindi la possibilità di insediamenti commerciali nella zona.

"Il supermercato a Centinarola non si farà". Le associazioni del commercio accolgono positivamente la decisione del Tar di "respingere il ricorso di società – fanno presente da Confcommercio Fano – che si erano viste non approvare una variante per la nascita di una struttura commerciale". "Bene così – sottolinea la presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini (foto) – per la città e per i suoi operatori commerciali". Sulla stessa linea il direttore di Confesercenti Fano, Matteo Radicchi: "Come associazione che tutela i piccoli e medi negozi di vicinato non abbiamo mai ritenuto opportuno l’apertura di una ulteriore struttura commerciale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il no al supermarket fa felici le categorie: "Un bene per città e commercianti" Articoli correlati Leggi anche: Le feste fanno felici i commercianti: "Centro storico pieno e tanto lavoro" Sosta, voucher a chi fa acquisti in città. Il Distretto del commercio «chiama» i commerciantiParcheggi individuati e relativi costi, così come modalità di acquisto e nome del progetto. LAVORARE 24 ORE nel SUPERMERCATO di LUSSO: tra PESCE da 20KG e DISASTRI! - Giorno di Prova