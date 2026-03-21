Il Napoli non ha mollato Conte | Oggi abbiamo messo pressione a chi ci precede

Conte. Il Napoli di Antonio Conte non accenna a fermarsi e, dopo il prezioso successo di misura ottenuto all’ Unipol Domus contro il Cagliari, lancia un segnale inequivocabile al campionato. A decidere il match in terra sarda è stata una zampata di Scott McTominay, un gol che non regala solo 3 punti pesanti, ma consolida la crescita di un gruppo capace di soffrire e colpire al momento giusto. Con questa vittoria, i partenopei accorciano momentaneamente le distanze dalla vetta, portandosi a soli 6 punti dall’ Inter capolista, in attesa del delicato impegno dei nerazzurri a Firenze. La gestione della gara ha confermato la solidità mentale impressa dall’allenatore salentino in questa stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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