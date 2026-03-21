Il Napoli ha conquistato una vittoria per 1-0 sul campo di Cagliari, grazie a un gol di McTominay segnato dopo appena un minuto. La partita si è conclusa senza che la squadra ospite subisse tiri in porta, e il risultato ha alimentato discussioni sui social riguardo all’estetica del gioco di Conte. Il successo dei partenopei si limita ai tre punti, mentre il resto del dibattito si svolge in modo più astratto.

I tre punti, tutto il resto è lunare. La vittoria del Napoli a Cagliari, 1-0 con gol di McTominay dopo un minuto di gioco, ha riacceso il dibattito sull’estetica della squadra di Conte. Questo è avvenuto e avviene sui social, dove però la realtà viene rappresentata e vissuta in modo – a dir poco – distorto. Sul campo, cioè nella vita vera, il Napoli ha vinto la sua quarta partita consecutiva di campionato (non avveniva dai primi quattro turni contro Sassuolo, Cagliari, Fiorentina e Pisa) e l’ha fatto senza subire gol per la prima volta dallo scorso 17 gennaio (Napoli-Sassuolo 1-0). Ma a pensarci bene il punto non è neanche questo, visto che subire un gol può essere – e spesso è – un evento casuale o comunque incidentale: il fatto è che, a Cagliari, il Napoli ha vinto 1-0 senza concedere neanche un tiro in porta alla squadra di Pisacane. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli ha vinto 1-0 senza concedere un tiro in porta. Il resto è dibattito lunare di estetica sui social

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