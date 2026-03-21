Il motorhome del futuro si ricarica grazie al sole. Le nuove tecnologie permettono a questi veicoli ricreazionali di integrare pannelli solari avanzati, che consentono di alimentare sistemi di bordo senza bisogno di collegarsi alla rete elettrica. Questa novità rappresenta un passo avanti per chi utilizza veicoli di questo tipo, offrendo maggiore autonomia e sostenibilità durante le escursioni.

Anche per i veicoli ricreazionali è arrivato il momento ’Tesla’. Se fino a pochi anni fa l’idea di un motorhome completamente elettrico appariva come un miraggio tecnologico a causa del peso eccessivo delle batterie e della scarsa autonomia, il nuovo prototipo presentato a febbraio 2026 cambia radicalmente le regole del gioco. Un progetto destinato a fare strada VisionVenture, il concept avveniristico di Hymer (gruppo Erwin Hymer Group) sviluppato in collaborazione con BASF. Hymer è storicamente il marchio che sta spingendo più a fondo sull’integrazione tra materiali isolanti ad altissime prestazioni e propulsione elettrica. Per questo progetto si è avvalso della collaborazione di BASF per lo sviluppo dei materiali bio-compositi (le fibre di lino e le vernici termoriflettenti che aiutano a mantenere fresco l’abitacolo). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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