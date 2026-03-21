Il ministero premia Montefeltro Art Views

Il ministero ha assegnato il premio “Montefeltro Art Views” in un evento che ha coinvolto diverse realtà culturali e artistiche. La cerimonia si è svolta recentemente, attirando l’attenzione su questa iniziativa che valorizza il territorio e il suo patrimonio artistico. Con questa premiazione, il Montefeltro riceve un riconoscimento ufficiale che mette in evidenza l’importanza del paesaggio come elemento culturale e identitario.

Un riconoscimento che porta il Montefeltro sotto i riflettori nazionali e rilancia il valore del paesaggio come patrimonio vivo. Il progetto GAL Montefeltro “ Montefeltro Art Views “ è infatti tra i finalisti del Premio Nazionale del Paesaggio, promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito della candidatura italiana al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa. La cerimonia di consegna si è svolta nei giorni scorsi a Roma, dove il presidente del GAL, Bruno Capanna, ha ricevuto la pergamena ufficiale dalle mani del Direttore Generale del Ministero, Fabrizio Magani. Un momento simbolico che sancisce il valore di un’iniziativa capace di coniugare tutela, pianificazione e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ministero premia “Montefeltro Art Views“ Articoli correlati Il Ministero premia Ospedale di Perugia dopo e-mail di una mamma-dottoressa: "Avete salvato mia figlia"La lettera di ringraziamento di Barbara, mamma di Chiara e medico ginecologa a Roma: "Esprimo questa gratitudine non solo come madre di una figlia... Dal Montefeltro alla Groenlandia. Caffè Pascucci conquista il mondoPIÙ DI 700 Coffee Shop nel mondo (circa 500 in Corea del Sud che ne fanno uno dei marchi del made in Italy più noti) con quasi 5. Tutti gli aggiornamenti su Il ministero premia Montefeltro Art... Argomenti discussi: Il ministero premia Montefeltro Art Views; Importante riconoscimento per il GAL Montefeltro al Premio Nazionale del Paesaggio. Il ministero premia Montefeltro Art ViewsLa cerimonia di consegna si è svolta nei giorni scorsi a Roma, dove il presidente del GAL, Bruno Capanna, ha ricevuto la pergamena ufficiale dalle mani del Direttore Generale del Ministero, Fabrizio ... ilrestodelcarlino.it