Il Milan ha battuto il Torino 3-2 a San Siro, conquistando così tre punti importanti. Con questa vittoria, i rossoneri salgono a 63 punti e si posizionano al secondo posto in classifica, superando il Napoli che aveva vinto ieri a Cagliari. La partita si è conclusa con una rimonta dei padroni di casa nel secondo tempo.

Il Milan vince 3-2 a San Siro contro il Torino e si riporta al secondo posto in classifica. Con questa vittoria la squadra di Allegri si porta a 63 punti e sopravanza il Napoli, vittorioso ieri a Cagliari. Adesso i punti di distacco dall’Inter sono cinque, in attesa del match dei nerazzurri, attesi dalla trasferta di domani a Firenze. Primo tempo difficile per i rossoneri, che non riescono ad alzare i ritmi e soffrono l’intraprendenza della squadra di D’Aversa. Il match si sblocca al 37’ con un tiro da fuori area di Strahinja Pavlovic con il pallone che colpisce la parte bassa della traversa e poi beffa Paleari. Il pareggio dei granata arriva pochi minuti dopo grazie a Giovanni Simeone, lesto a ribadire in rete un tiro da Vlasic, deviato da Maignan sul palo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Milan stende il Torino e torna alla vittoria: i rossoneri si riprendono il secondo posto

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