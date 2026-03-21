Il Milan piomba su Castro annuncio in diretta

Il Milan ha annunciato in diretta il suo interesse per Castro, mentre continua a cercare nuovi giocatori per rafforzare la difesa e l’attacco. La squadra sta valutando diversi profili e sta lavorando per completare la rosa in vista della prossima stagione. Al momento, l’attenzione è rivolta a questa operazione e alle possibili altre acquisizioni.

Il Milan cerca rinforzi in vista della prossima stagione, soprattutto per quello che riguarda la difesa e l’attacco con i rossoneri che stanno valutando diversi profili. Santiago Castro, classe 2004 (Ansa) – Calciomercato.it Tra i vari profili che il Milan starebbe valutando in vista della prossima stagione ci sarebbe anche quello di Santiago Castro, centravanti del Bologna che sta facendo bene sia in campionato che in Europa League. Attaccante giovane, in grado di lavorare per la squadra e di finalizzare in area di rigore, appare il profilo perfetto per Massimiliano Allegri. Gianluca Di Marzio, a margine di Roma-Bologna di Europa League, ha parlato del futuro dell’attaccante: “Castro è tra i giocatori più attenzionati da parte dei club italiani in vista della prossima stagione ed è finito nella lista dei desideri di Igli Tare “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Milan piomba su Castro, annuncio in diretta Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato, ritorno di fiamma per Castro. L’annuncio: “E’ nella lista del Milan” Leggi anche: Milan, l’annuncio: “Tonali torna”. Speranza Theo Hernandez. Arriva Castro? Gli infortuni Contenuti utili per approfondire Milan piomba Temi più discussi: L'Inter piomba su Diaby: lui vuole tornare in Europa, Marotta ci pensa; Milan, piace Moise Kean per l'attacco del futuro. Ha una clausola da 62 milioni di euro; ?? Juve, David tra Marsiglia e Premier! McTominay torna in Inghilterra?; Lazio, c'è una big della Liga che piomba su Mario Gila. Juventus, su Joao Mario piomba anche il Milan: c’è il prezzo | CMArrivato a Bologna durante il calciomercato invernale, Joao Mario sta facendo molto bene con la squadra rossoblu in questa seconda parte di stagione tanto che la società emiliana starebbe pensando di ... calciomercato.it Il Milan piomba su Muharemovic, un colpo che può far felice la Juve | CMIl Milan ha messo nel mirino Muharemovic in vista della prossima stagione con il difensore che piace ad Allegri ... calciomercato.it #Milan, il punto su #Camarda: una squadra di #SerieA piomba sul 2008! x.com Real Madrid-Allegri III Atto: Florentino Perez piomba sull'allenatore del Milan, il piano Per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com facebook