Il Milan doma il Toro vince 3-2 a San Siro e si riprende il 2° posto

Il Milan ha battuto il Torino 3-2 a San Siro, conquistando così il secondo posto in classifica. La squadra rossonera ha risposto alla vittoria del Napoli, tornando a cinque punti di distanza dall’Inter, che si prepara ad affrontare la Fiorentina. La partita si è conclusa con la vittoria del Milan, che ha segnato tre gol contro i due del Torino.

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan batte il Torino per 3-2, si riprende il secondo posto rispondendo al Napoli e torna a cinque punti di distacco dall'Inter capolista, in attesa della sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina. Pavlovic sblocca il match e Simeone risponde nel primo tempo, poi Rabiot e Fofana siglano i gol decisivi per la squadra di Allegri, vana la rete granata con il rigore nel finale di Vlasic. Più vivace il Torino a inizio gara, quando dopo un quarto d'ora spaventa due volte Maignan, prima sulla deviazione sotto porta di Vlasic di poco larga, poi sul colpo di testa di Ismajli che il portiere francese respinge in angolo. Equilibrio in campo, si fa vedere il Milan al 36?, con Rabiot che scarica un sinistro potente sul quale Paleari mette i pugni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il Milan doma il Toro, vince 3-2 a San Siro e si riprende il 2° posto Articoli correlati Milan Inter, sold out storico a San Siro: il derby vola al primo posto nella classifica degli incassi rossoneriMercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore:... Leggi anche: Milan, che tonfo! Il Parma vince a San Siro, decide un gol di Troilo: l’Inter scappa a +10 Aggiornamenti e notizie su San Siro Temi più discussi: Milan-Inter, il derby attraverso le immagini: 5 scatti che lo hanno reso eterno; Serie A, l’Inter si ferma ancora: a San Siro solo 1-1 contro l’Atalanta. Il Milan può riavvicinarsi!; Bufera a San Siro, decisione pesantissima: l’Inter si ‘ritira’. Il Milan doma il Toro, vince 3-2 a San Siro e si riprende il 2° postoMatch intenso al Meazza, i granata lottano ma vengono sconfitti dai rossoneri di Allegri ... msn.com Il Toro cade a San Siro: non basta Simeone, il Milan di Allegri a -5 dall'InterNulla da fare per D'Aversa in casa dei rossoneri, che conquistano tre punti importantissimi in vista di una potenziale riapertura della lotta scudetto con i nerazzurri ... tuttosport.com MILAN-TORINO 3-2 Una battaglia vera a San Siro, ma il Milan la porta a casa con carattere, qualità e tanta fame! A segno: Pavlovic Rabiot Fofana Il Torino prova a restare in partita fino alla fine, ma questo Milan non molla mai. Squadra c facebook Il Torino ci prova, ma vince il Milan a San Siro Ai granata non bastano le reti di Simeone e di Vlasic su rigore. Vince la squadra di Allegri con le reti di Pavlovic, Rabiot e Fofana I rossoneri tornano quindi al secondo posto in classifica #Corrieredellosport x.com