Il Milan ha vinto 3-2 contro il Torino in una partita caratterizzata da un cambio di modulo 4-3-3 che ha influenzato l’andamento della gara. La squadra ha trovato il successo grazie a una serie di azioni offensive, ma nonostante la vittoria, i punti in classifica restano un problema evidente. La partita ha visto diverse occasioni e un ritmo intenso, con il risultato finale che lascia alcune considerazioni sulla posizione in campionato.

Il Milan di Massimiliano Allegri torna a vincere dopo il k.o. con la Lazio e lo fa battendo 3-2 il Torino di Roberto D'Aversa. Decisivi i gol di Strahinja Pavlovic, Adrien Rabiot e Youssouf Fofana. Come ci racconta nell'ultimo video pubblicato sulla pagina YouTube di 'Pianeta Milan' il nostro inviato da 'San Siro' Stefano Bressi, i rossoneri hanno meritato la vittoria ma i tre punti sudati portano con loro alcuni temi da analizzare. Il primo riguarda i rimpianti per una classifica che sarebbe potuta essere ancora migliore se il Diavolo non avesse perso punti per strada in modo ingenuo. Un altro punto che Stefano Bressi analizza è la mossa di Allegri che ha portato alla vittoria, ovvero il cambio di modulo con il passaggio al 4-3-3. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan batte 3-2 il Torino ma quanti rimpianti per la classifica! 4-3-3 svolta della gara

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