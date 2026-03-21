Il Mantova frena a Modena | finisce 2-1 la rete di Mensah arriva troppo tardi

Il Mantova perde 2-1 a Modena in una partita in cui la rete di Mensah arriva troppo tardi. Dopo il pareggio contro l’Empoli e la vittoria contro il Cesena, la squadra non riesce a ottenere una serie di risultati positivi consecutivi. La partita si conclude con il Mantova che non riesce a ribaltare il risultato nel finale.

Mantova – Il Mantova non trova la desiderata continuità e, dopo il pareggio di Empoli e la vittoria casalinga con il Cesena, si arrende 2-1 al Modena. La rete di Mensah che accorcia le distanze e riapre la contesa, purtroppo, giunge quando è ormai troppo tardi per togliere dalle mani dei gialloblù un successo che li consolida in zona play off. Per quel che riguarda la squadra di Modesto, il terzo impegno nel breve spazio di una settimana prima della sosta non porta bene ai biancorossi, che non riescono così a staccarsi dalla zona calda della classifica e devono continuare a lottare per raggiungere la sospirata salvezza. L’incontro, complici anche gli stimoli che animano le due contendenti si apre su ritmi elevati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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