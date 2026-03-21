Negli Stati Uniti è stata sviluppata una nuova tecnologia che trasforma il legno in una batteria termica, offrendo una soluzione innovativa per l’efficienza energetica negli edifici. Questa scoperta interessa il settore edilizio, noto per il suo elevato consumo di energia legato al riscaldamento e al raffrescamento degli ambienti. La tecnologia potrebbe cambiare il modo di gestire l’isolamento termico negli edifici.

Il settore edilizio rappresenta una delle principali voci di consumo energetico, soprattutto per riscaldamento e raffrescamento degli ambienti. In uno scenario globale caratterizzato dall’aumento delle temperature medie e di forte pressione sulle reti elettriche urbane, trovare soluzioni passive per la regolazione climatica degli edifici è diventato un obiettivo strategico. È in questa prospettiva che si colloca il lavoro dei ricercatori dell’Università del Texas, a Dallas, che hanno sviluppato un materiale da costruzione a base di legno capace di immagazzinare e rilasciare calore senza ricorrere all’elettricità. Il principio è quello dei materiali a cambiamento di fase (PCM ), sostanze che assorbono calore durante la fusione e lo rilasciano durante la solidificazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il legno diventa batteria termica: la svolta dagli Usa per edifici a basso consumo

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