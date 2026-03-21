Il sindaco e la Giunta hanno incontrato monsignor Domenico Sorrentino al Comune al termine del suo incarico nella Diocesi di Foligno. Durante l’incontro, è stato firmato il Libro d’onore della città, in segno di riconoscenza per il periodo trascorso. L’appuntamento si è svolto nel municipio, con la presenza delle autorità cittadine.

Il sindaco Stefano Zuccarini e la Giunta hanno ricevuto monsignor Domenico Sorrentino in Comune al termine della sua esperienza nella Diocesi di Foligno. Per l’occasione è stato consegnato al prelato, che ha firmato il Libro d’onore della città di Foligno, il Baiocco. Giovedì pomeriggio nella basilica di Santa Maria degli Angeli, nel corso del saluto di monsignor Sorrentino, alle comunità di Assisi e Foligno, era intervenuto anche il sindaco Zuccarini con questo messaggio: "Una doppia emozione tributarti proprio qui l’omaggio dell’intera comunità folignate, che con deferenza e gratitudine ti saluta con un grande abbraccio che sancisce il profondo e vivo legame umano e spirituale che hai saputo costruire con la città di Foligno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il “grazie“ a monsignor Sorrentino. Firmato il Libro d’onore della città

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