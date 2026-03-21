Il governatore della Lombardia Attilio Fontana è stato minacciato di morte dopo un post sul referendum

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha riferito di aver ricevuto una minaccia di morte a seguito di un post pubblicato sul referendum. La denuncia è stata presentata dopo che le minacce sono state rese note pubblicamente. L'episodio riguarda specificamente le reazioni al contenuto condiviso dal presidente di Regione Lombardia sul tema referendario.

Il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha denunciato di essere stato minacciato di morte dopo la pubblicazione di un post sul referendum. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il governatore della Lombardia Attilio Fontana andrà al Remigration Summit dell’estrema destra a MilanoAttilio Fontana parteciperà al Remigration Summit che si terrà a Milano il prossimo 18 aprile: è polemica per la sua presenza a un evento organizzato... Attilio Fontana: “Auguri di morte sotto il mio post, doveroso intervenire”Milano, 21 marzo 2026 – "Se gli insulti e le minacce, ahimè, sono all'ordine del giorno, sentirsi augurare la morte non può passare sotto silenzio". Contenuti utili per approfondire Lombardia Attilio Fontana Temi più discussi: Caporalato, indagato il cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana; Milano, Andrea Dini indagato per capolarato; Il governatore della Lombardia Attilio Fontana andrà al Remigration Summit dell'estrema destra a Milano; Chi è Andrea Dini cognato di Attilio Fontana indagato per caporalato a Milano, accusato di sfruttare operai. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana è stato minacciato di morte dopo un post sul referendumIl Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha denunciato di essere stato minacciato di morte dopo la pubblicazione di un post sul referendum ... fanpage.it Referendum, il governatore Attilio Fontana minacciato di morte online dopo l’invito a votare SìIl presidente della Regione Lombardia aveva postato sui social un video in cui spiegava di essere a favore della riforma Nordio. Centinaia i commenti ... milano.repubblica.it La mia solidarietà al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a cui hanno augurato la morte. Questo il risultato di un’opposizione che, in mancanza di argomenti, non perde occasione per alimentare il clima d’odio. facebook Andrea Dini, cognato del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato per caporalato dalla Procura di Milano x.com