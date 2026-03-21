Il Gabbiano ha annunciato l’avvio di un progetto di ampliamento, mentre Baglietto si appresta a partire con un nuovo sviluppo delle aree a mare. Le fasi iniziali del progetto, che durerà quattro anni, riguardano la progettazione e l’impostazione del cantiere. Entrambe le iniziative sono pronte a procedere già a partire da quest’anno.

Baglietto è pronto a salpare con un nuovo progetto di ampliamento delle aree a mare che muoverà i primi passi già da quest’anno fra progettazione e impostazione del cantiere e avrà una durata di quattro anni. Questa trasformazione segnerà inevitabilmente un’importante ricaduta occupazionale, con un aumento anche del 15-20% delle maestranze a regime. È quanto dichiarato ieri dal Ceo Diego Michele Deprati. "Il piano di espansione permetterà di migliorare la capacità produttiva e la qualità organizzativa del cantiere. È un passo importante. L’ampliamento sarà sull’acqua perché ai lati non abbiamo spazio a disposizione per espanderci". Il potenziamento della capacità produttiva creerà nuove opportunità di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Gabbiano continua a investire: "Via al progetto di ampliamento"

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