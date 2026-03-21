Il fumetto più letto al mondo non è più americano e si presenta come un manga giapponese. Si chiama One Piece e narra le avventure di una ciurma di giovani pirati che solcano i mari alla ricerca dei propri sogni e della libertà. Il successo di questa serie ha portato a una diffusione globale, rendendola il fumetto più popolare a livello mondiale.

Il fumetto più letto al mondo non è più americano ed è un manifesto politico. È il manga giapponese One Piece, che racconta le storie di una ciurma di giovani pirati che decidono di prendere il mare per realizzare i propri sogni e vivere in libertà. In un mondo fatto di mari pericolosissimi e isole misteriose, il protagonista Luffy viaggia alla ricerca del grande tesoro del Re dei Pirati, il One Piece, e nel farlo incontra gli abitanti di queste isole, soggiogati dalla prepotenza dei regnanti locali. In ogni isola l’arrivo di Luffy porta alla liberazione del popolo oppresso e a scoprire un pezzo in più della storia del mondo, accuratamente nascosta dal Governo Mondiale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il fumetto più letto al mondo non è più americano e parla di politica

Articoli correlati

One Piece sconfigge anche Superman: è ufficialmente il fumetto più venduto al mondoDa decenni i fan discutono su chi sia il personaggio più forte della narrativa popolare, da una parte Superman, icona dei fumetti occidentali,...

Leggi anche: I passaporti più forti del mondo, classifica 2026: perché quello italiano è più potente di quello americano

IL SEGRETO DEL MONTE HAYES: Scoperta della CIA nel Triangolo dell'Alaska

Approfondimenti e contenuti su Il fumetto più letto al mondo non è più...

Temi più discussi: Rivoluzioni di carta | Il fumetto più letto al mondo non è più americano e parla di politica; Sonic crisi in città: una nuova avventura a fumetti [letto da noi]; La nuova storia di PK su Topolino chiude un ciclo; Ero io il mio unico ostacolo. Oggi sono più vivo. Alec Trenta si racconta tra fumetti e transizione di genere.

1986, l’anno zero dei fumetti: dove vedere in streaming le storie che hanno fatto la storiaThe Dark Knight Returns e Watchmen hanno cambiato per sempre i supereroi disegnati: dopo averle (ri)lette, ci sono altri modi per apprezzare queste opere. ilsecoloxix.it

Il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller non è fascista, ma si fonda su valori di destraDopo quarant'anni dalla sua prima uscita, il fumetto dedicato a Batman continua a essere uno dei più importanti e apprezzati dell'autore statunitense ... fanpage.it

La storia di Vasco Rossi diventa un fumetto! La vita di Vasco Rossi arriva in libreria in una nuova forma: una graphic novel dedicata alla sua storia e alla nascita della sua leggenda musicale. Il progetto si intitola “Vasco – La rabbia giovane” ed è il primo ca facebook

Sono intervenuto all’inaugurazione della mostra “FUMETTO MADE IN ITALY. Generazioni”: creatività, giovani e industrie culturali al centro del progetto. L’iniziativa rafforza il legame anche in vista di #Expo2027Belgrade #PlayForHumanity x.com