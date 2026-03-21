Venerdì 20 marzo, nel centro storico di Arezzo, circa 150 studenti della scuola media Cesalpino e della scuola elementare Pio Borri si sono riuniti in un flash mob poetico. I partecipanti indossavano magliette colorate con scritte, creando un grande raduno nel cuore della città. L’evento ha visto coinvolti ragazzi di diverse età che hanno preso parte alla manifestazione.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Centocinquanta ragazzi della scuola media Cesalpino e della scuola elementare Pio Borri con le loro magliette “griffate” e colorate hanno invaso nella mattina di venerdì 20 marzo il centro storico di Arezzo. In occasione della Giornata Mondiale della Poesia che quest’anno si festeggerà il 21 marzo, primo giorno di primavera, gli studenti della Cesalpino hanno donato oltre mille poesie ai passanti per promuovere la pace attraverso l'espressione poetica. Un percorso gioioso di parole, emozioni e piccoli doni letterari attraverso Piazza San Francesco, Corso Italia, via Roma, piazza Guido Monaco e via Petrarca sotto l’occhio attento del corpo della polizia municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Flash Mob poetico della Cesalpino invade il centro storico della città

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