Il Fatto si schiera apertamente contro la riforma Nordio, sostenendo il No al referendum costituzionale. La posizione viene espressa da giornalisti e lettori che ribadiscono come il giornale sia nato e si fondi sul rispetto della Costituzione. La scelta di stare in prima linea si basa sulla coerenza con i principi fondamentali sanciti dalla Carta.

“Siamo in prima linea per il NO al referendum costituzionale sulla riforma Nordio perche? il nostro giornale si fonda ed e? nato sul rispetto della Costituzione. Il problema non e? che la Carta sia immodificabile, il problema e? capire perche? e come la si voglia modificare. Abbiamo visto spesso i sostenitori del Si? dire ‘ voi siete malpensanti, vedete delle cose che non sono indicate in realta? nel testo ‘. Ma il sottotesto di questa riforma e? il tentativo da parte della politica di imbrigliare l’azione della magistratura e in particolare il potere di controllo sulla politica medesima”. A sottolinearlo Maddalena Oliva, vicedirettrice del Fatto Quotidiano, alla serata conclusiva de “ La Costituzione è NOstra “, al Caffè Letterario a Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il Fatto è nato sul rispetto della Carta, per questo noi in prima linea per il No”, le voci di giornalisti e lettori

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