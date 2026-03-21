Il Dio dell' Amore recensione | i colori di Roma per una non commedia carica di bellezza

Il film di Francesco Lagi non sbaglia tono né sentimento, puntando a un racconto popolare in cui poter trovare un riflesso di grande impatto emotivo. Finalmente. Finalmente qualcosa di diverso, di nuovo, di sorprendente. Finalmente un cinema (italiano) capace di parlare d'amore senza l'ideologia della retorica, e senza il solito e rigido schema emotivo. Che Il Dio dell'Amore di Francesco Lagi fosse un gran bel film lo si capisce subito, dalle prime scene, dai primi colori. Il rosso e l'arancio colorano l'immortalità di Roma (ottimo lavoro quello di Edoardo Carlo Bolli alla fotografia), mentre uno sgualcito Francesco Colella si aggira tra i ruderi dei Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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