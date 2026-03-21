Nel 2020, Marian Reicher, un cittadino polacco, è stato identificato tra le vittime delle Fosse Ardeatine. Si tratta dell’ultima persona a ricevere un nome tra le 336 uccise dai nazisti il 24 marzo 1944 a Roma. La sua identificazione ha portato alla luce i dettagli di questa vittima, che fino a quel momento rimaneva senza nome tra le fosse.

L’ultimo ad avere un nome e un cognome è stato nel 2020 Marian Reicher, un polacco arrestato a Roma e ucciso nelle Fosse Ardeatine, insieme alle 335 persone rastrellate dai tedeschi il 24 marzo 1944. Ma il sacrario non è ancora completo. Su ben sette sacelli pesa come un macigno la scritta "ignoti", vittime di un eccidio a cui non è stata resa neppure la consolazione di una memoria. Nonostante siano passati 82 anni, l’impegno per identificare fino all’ultimo martire di quella strage va avanti. L’ Università di Firenze ha avviato una nuova fase di ricerca per completare il percorso attraverso il coinvolgimento dei familiari. Da qui l’appello a quanti possano ricordare o fornire notizie utili a ricostruire l’identità di coloro che ancora oggi mancano a quella dolorosa lista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Cold Case delle Fosse Ardeatine: "Un nome per le ultime sette vittime"

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