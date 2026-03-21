Al Manuzzi, il Cesena ha battuto il Catanzaro con un risultato di 3-1, dopo essere stato sotto nel punteggio. La partita è stata segnata anche dagli scontri tra tifosi prima del calcio d’inizio. Ashley Cole ha iniziato a mostrare i segni del suo contributo in campo, contribuendo alla vittoria della squadra di casa.

Cesena, 21 marzo 2026 – Il Cesena ribalta il Catanzaro (prima del match violenti scontri tra tifosi ) e la mano di Ashley Cole inizia a vedersi. Non tanto nei meccanismi, quanto nella voglia di rivalsa, nelle palle da fermo e, soprattutto nei cambi. Il Cesena entra in campo nel secondo tempo con grinta, il tecnico inglese poi, dopo 10 minuti, inserisce Cerri e Olivieri in appoggio a Shpendi e Berti e si rivela la mossa vincente. L’ex Como pareggia sugli sviluppi di un angolo, Piacentini raddoppia sugli sviluppi di una punizione e sempre il numero 7 serve Berti per il tris finale. Poco prima, sempre Cerri era anche andato a rete, annullata per un tocco di Mano di Olivieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena e Cole fanno festa, ribaltato il Catanzaro: al Manuzzi finisce 3-1

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