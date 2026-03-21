Il calcio continua a sorprendere, come dimostrano le ultime partite in Africa. I giornalisti sportivi spesso si concentrano su analisi che sembrano più parole vuote che approfondimenti reali, specie quando si tratta di discutere di eventi calcistici. La loro parlata ricorda quella di chi al pub si limita a commenti superficiali senza conoscere i dettagli delle partite.

Non solo la Coppa d'Africa, tutte le finali sono state ribaltate. È la giustizia, bellezza! Veri maestri di onanismo mentale, i giornalisti sportivi mi ricordano a volte quelli che al pub parlano di donne riuscendo al massimo a frequentare la propria madre: succede quando si parla di calciomercato a metà marzo, non avendo più niente da dire sul calcio. Sì, è vero, gli ottavi di finale di Champions sono stati quasi tragici per le squadre inglesi, trasformatesi in atalante e inter qualsiasi, ma almeno non siamo costretti a dare conto di “blitz a Londra per Vicario” o di “offertona a Bernardo Silva” per avere qualcosa di cui scrivere. In... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il calcio è ancora imprevedibile, ce lo insegna l’Africa

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