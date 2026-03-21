Un giovane calciatore iniziò a segnare i suoi gol su un quaderno all’età di 15 anni, mentre giocava nel Rimini. Quel quaderno rappresentava più di un semplice appunto, perché per lui il calcio significava anche un forte legame con la squadra della sua città, il suo territorio e il suo orgoglio. La passione per il gioco si manifestava attraverso le pagine scritte con cura e dedizione.

C’era un ragazzo che segnava i suoi gol su un quaderno, ma ancora più importante era il legame con il ’suo campanile’: la squadra della sua città, il suo territorio, il suo orgoglio. Igor Protti ha imparato presto, nella sua Rimini, che il calcio non è solo reti e numeri, ma fedeltà e radici, il rispetto per chi ti ha cresciuto e la passione per chi tifa ogni domenica. "Quando avevo 14 anni e giocavo nel Rimini, mio babbo che ne era dirigente mi disse che mi voleva il Cesena. Gli chiesi se dovevo accettare e rispose: ’Da tifoso del Rimini, se fosse per me mio figlio la maglia del Cesena non la indosserebbe mai’. Quell’insegnamento me lo sono portato dietro tutta la carriera". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Igor Protti e il quaderno con i gol annotati: "Iniziai a 15 anni quando ero nel Rimini"

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