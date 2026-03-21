Ighli Vannucchi | Oggi vendo abbigliamento Da calciatore scappavo di notte dal ritiro per pescare
Ighli Vannucchi, attualmente venditore di abbigliamento, ha parlato della sua vita in un'intervista a Fanpage.it. Ha raccontato di aver scambiato il calcio con il commercio e di aver spesso scappato di notte dal ritiro per andare a pescare. Tra gli aneddoti, ha ricordato anche il suo periodo come compagno di squadra di Gattuso, descrivendo come reagisse se gli si faceva un tunnel durante le partite.
Ighli Vannucchi si racconta nel corso di un'intervista a Fanpage.it. Tra aneddoti e curiosità ha ricordato anche il suo periodo trascorso con Gattuso come compagno di squadra: "Se gli facevi un tunnel era un disastro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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