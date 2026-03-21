Ighli Vannucchi | Oggi vendo abbigliamento Da calciatore scappavo di notte dal ritiro per pescare

Ighli Vannucchi, attualmente venditore di abbigliamento, ha parlato della sua vita in un'intervista a Fanpage.it. Ha raccontato di aver scambiato il calcio con il commercio e di aver spesso scappato di notte dal ritiro per andare a pescare. Tra gli aneddoti, ha ricordato anche il suo periodo come compagno di squadra di Gattuso, descrivendo come reagisse se gli si faceva un tunnel durante le partite.