Ieri in Campania | boom di casi di Epatite A misure restrittive anche a Benevento e Avellino

Ieri in Campania si sono registrati un aumento significativo di casi di Epatite A, con misure restrittive adottate anche a Benevento e Avellino. Le autorità sanitarie hanno comunicato i dati aggiornati e le limitazioni introdotte per contenere la diffusione della malattia. La situazione ha portato a interventi immediati nelle zone interessate, mentre le istituzioni monitorano attentamente l'andamento del contagio.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdi 20 marzo 2026. Avellino – Il focolaio di Epatite A scoppiato a Napoli richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione e dei corretti comportamenti igienico-sanitari e scattano le misure di sicurezza anche in provincia di Avellino. Al momento non si registrerebbero casi nella provincia irpina, ma l’Asl invita Comqunue a seguire una serie di accorgimenti. (LEGGI QUI) Benevento – Ci sono due sannite tra i protagonisti di The Voice Generation, lo spin-off del noto talent di Rai 1 che celebra il legame tra generazioni unite dalla passione per la musica. Il programma, condotto da Antonella Clerici, continua a regalare storie autentiche e performance emozionanti, come quella di Jessica e Gilda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: boom di casi di Epatite A, misure restrittive anche a Benevento e Avellino Articoli correlati Ieri in Campania: boom di casi epatite A da inizio anno, rafforzati i controlliTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, giovedì 19 marzo 2026. Ieri in Campania: l’appello per aiutare Antonia e Mario, boom di casi di Epatite A a NapoliTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, mercoledi 18 marzo 2026. Aggiornamenti e notizie su Ieri in Campania boom di casi di... Temi più discussi: Boom di casi di Epatite A in Campania. Oggi altri ricoveri al Cotugno ma migliora la situazione in pronto soccorso; Epatite, su i contagi: 180 casi in Campania, boom a Napoli e Caserta; Epatite A, a Napoli boom di casi: 43 ricoverati al Cotugno; Boom di epatite A in Campania, come si prende e sintomi. Epatite, su i contagi: 180 casi in Campania, boom a Napoli e CasertaIn Campania si registra da fine gennaio un aumento delle infezioni di epatite A (HAV) con un picco che si concentra nelle province di Napoli e Caserta ma che su scala regionale si traduce in ... ilmattino.it Epatite A in Campania, boom di casi e decine di contagiati. Ospedale Cotugno al collasso con pazienti in barellaL'ospedale per le malattie infettive di Napoli «respinge» altri ricoveri. In crisi anche i presidi di Pozzuoli, Frattamaggiore e Aversa. L'Istituto Zooprofilattico: a infettare sono i molluschi crudi ... msn.com Ieri è morto Umberto Bossi. E come ogni volta che in Italia muore un politico, parte il rito. Il copione lo conosciamo a memoria: il lutto, i "grande statista", i "padre della", i "ha cambiato il Paese". Tutto vero, tutto falso, tutto irrilevante. Perché il punto non è se Boss facebook #Muharemovic e #Yildiz: ieri compagni alla #Juve, oggi amici e avversari, domani il mercato... x.com